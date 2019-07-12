Похищение новорожденного. Работников таразского роддома наказали

Четырем работникам центра объявили строгий выговор и еще четверо уволены.

Работников родильного дома наказали за инцидент с похищением новорожденного, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Это произошло в Таразе. По словам врачей, медсестра отвлеклась на телефонный звонок, а когда обернулась, младенца уже не было.

О пропаже новорожденного узнали не сразу. Мама ребенка, которому исполнилось всего восемь дней от роду, вернувшись из столовой в палату, поняла, что младенца нет. Она сразу же обратилась в полицию. Как станет известно позже, злоумышленница, будто заранее планировала похищение.

- 8 числа женщина проходит через справочную, говоря, что хочет навестить соседку по палате. И 8 же, после навещения, она забирает ребенка и выходит через служебный выход. Сотрудник перинатального центра наблюдала за ребенком. Она ответила на служебный телефон, обернулась, а ребенка уже не было, - сообщила главный акушер областного перинатального центра Сауле Альжанова.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские проследили за предполагаемой похитительницей. Ей оказалась жительница села Каракемер Жамбылской области. Женщине 22 года. Она сама недавно стала матерью, роды принимали здесь же. Вместе с младенцем она скрывалась в одной из гостиниц возле перинатального центра.

По информации полиции, тяжкое преступление удалось раскрыть в течение двух часов. Ребенок был возвращен матери, здоровью новорожденного ничего не угрожает.

- По этому факту была проведена внутренняя проверка. По решению специально созданной комиссии, четырем работникам центра объявили строгий выговор и еще четверо уволены, - сообщил замруководителя департамента здравоохранения Жамбылской области Хамит Мырзакасым.

Есть информация о том, что задержанная намеревалась передать ребенка семье в Алматы. В ее отношении начали досудебное расследование по статье "Торговля несовершеннолетними, группой лиц, по предварительному сговору". Похитительнице и предполагаемым покупателям ребенка может грозить до десяти лет лишения свободы. Однако, с учетом того, что у подозреваемой есть грудной ребенок, мера пресечения для нее пока рассматривается.

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