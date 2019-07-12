В Жезказгане сотрудник УИС МВД получил ранение, спасая женщину с ребенком

В настоящее время состояние Гиа Баламамедова относительно удовлетворительное, он находится в реанимационном отделении Центральной районной больницы Жезказгана.

Сотрудник УИС МВД РК, спасая женщину, получил ножевые ранения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.



Вчера ночью в городе Жезказган сотрудник службы пробации Баламамедов Гиа, возвращаясь с работы, во дворе увидел, что мужчина в нетрезвом состоянии избивает женщину с ребенком.

- Женщина ударилась о железную дверь подъезда и упала. Сотрудник правоохранительной не смог пройти мимо. В результате гражданка спаслась, а сотрудник УИС получил ножевые ранения от рук злоумышленника, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время состояние Гиа Баламамедова относительно удовлетворительное, он находится в реанимационном отделении Центральной районной больницы Жезказгана.

В отношении преступника проводятся необходимые следственные мероприятия.

Капитан юстиции Гиа Баламамадов является инспектором службы пробации города Жезказгана Карагандинской области. В уголовно-исполнительной системе служит с мая 2018 года.

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