Чиновники незаконно раздали почти 180 земельных участков в Мангистауской области

На сегодняшний день более 30 из указанных земельных участков возвращены государству в ходе досудебного расследования.

Окончено досудебное расследование в отношении должностных лиц, которые незаконно выдали 178 земельных участков стоимостью более 569 млн тенге. Об этом на брифинге сообщил старший следователь следственного департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент Zakon.kz.

- К примеру, в марте текущего года Антикоррупционной службой Мангистауской области окончено досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Тупкараганского района" Науханова, акима села Ақшүкір Изтур того же района по факту злоупотребления должностными полномочиями и подлога документов при выделении земельных участков под различные нужды. Указанными лицами путем подлога выписок из несуществующего решения земельной комиссии незаконно выдано 178 земельных участков в Мангистауской области на сумму кадастровой стоимости более 659 млн тенге, - сообщил Бигайдаров.

Он добавил, что 25 июня приговором Мангистауского областного суда Науханова осуждена к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы, а Изтур к 1 году ограничения свободы. Также осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

На сегодняшний день, по его словам, более 30 из указанных земельных участков возвращены государству в ходе досудебного расследования. В целом, согласно озвученным данным, уголовная статистика свидетельствуют о росте зарегистрированных коррупционных правонарушений в сфере земельных отношений с 82 (6 мес. 2018 года) до 109 (6 мес. 2019 года).

- По указанным уголовным делам подозреваемыми признано 76 лиц (2018 г. - 56). Из них в суд направлено 54 уголовных дела и осуждено 15 лиц. Сумма ущерба по данным преступлениям составила более 810 млн тенге и в настоящее время возмещено 783 млн тенге, - заключил Бигайдаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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