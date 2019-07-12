Афганистан планирует закупать североказахстанскую пшеницу

В обмен можем отправлять в Петропавловск фрукты, овощи и другие товары - посол.

Аким СКО Кумар Аксакалов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Афганистана в РК Мухаммад Фархат Азими. В ходе делового разговора представители двух сторон обсудили вопросы казахстанско-афганского сотрудничества, передает пресс-служба акима СКО.



На протяжении многих лет у Афганистана налажено плодотворное сотрудничество и с СКО. За 6 месяцев текущего года регион уже экспортировал 60 тыс. тонн продукции на сумму 13 млн. долларов США. Аким области Кумар Аксакалов отметил, есть все возможности для расширения двустороннего сотрудничества.

- Для нашей области Афганистан является главным партнером по экспорту. 28% экспорта СКО приходится на Афганистан. Мы готовы поставлять в вашу страну зерновые и масличные культуры, муку. Также для вашей страны будет интересен экологичный продукт - биоэтанол, - подчеркнул аким СКО.

Посол Афганистана отметил, что они готовы закупать североказахстанское зерно для государственного резерва.

- Мы заинтересованы в закупе пшеницы и муки из СКО для обеспечения продовольственного запаса на следующие 4 года. Сейчас потребность пшеницы в год у нас составляет 1,6 млн тонн. Мы готовы заключить меморандум. В обмен можем отправлять в Петропавловск фрукты, овощи и другие товары, - сказал Мухаммад Фархат Азими.

Поставка овощей и фруктов в зимнее время из Афганистана обеспечит продовольственную безопасность северного региона, заключил аким области. Участники разговора отметили, что эта встреча даст мощный импульс развитию двусторонних отношений.

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