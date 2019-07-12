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Токаев посетит Кыргызстан с госвизитом

В конце мая глава Кыргызстана пригласил Президента Казахстана посетить КР.

Фото : Акорда12 июля 2019, 15:21

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Кыргызстан с государственным визитом. Об этом сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании межправительственного совета в расширенном составе, пишет sputnik.kg.

Мамин находится в Кыргызстане с официальным визитом.

- Сегодняшнее заседание проходит в преддверии ожидающегося осенью государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан, — сказал он.

Премьер подчеркнул, что Кыргызстан — ближайший союзник Казахстана.

28 мая Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочего визита в Казахстан пригласил Токаева посетить КР с официальным визитом.


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