Токаев посетит Кыргызстан с госвизитом
В конце мая глава Кыргызстана пригласил Президента Казахстана посетить КР.
Фото : Акорда12 июля 2019, 15:21
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Кыргызстан с государственным визитом. Об этом сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании межправительственного совета в расширенном составе, пишет sputnik.kg.
Мамин находится в Кыргызстане с официальным визитом.
- Сегодняшнее заседание проходит в преддверии ожидающегося осенью государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан, — сказал он.
Премьер подчеркнул, что Кыргызстан — ближайший союзник Казахстана.
28 мая Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочего визита в Казахстан пригласил Токаева посетить КР с официальным визитом.
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