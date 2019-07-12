Полностью сгорел рейсовый автобус Семей - Алаколь

В салоне автобуса находились 12 пассажиров. Никто не пострадал.

Рейсовый автобус загорелся на участке трассы Таскескен-Бахты, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Возгорание рейсового автобуса маршрутом Семей - Алаколь произошло 12 июля ранним утром на участке трассы Таскескен - Бахты. В моторном отсеке пассажирского автобуса марки Lifan горели детали, после чего возгорание перекинулось на покрышки колес и внутреннюю обшивку салона.

В салоне автобуса находились 12 пассажиров. Никто не пострадал. Люди продолжили движение на попутном транспорте.

На месте пожара работали огнеборцы пожарной части №17. В 6.30 утра огонь был полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. По причине пожара отрабатывается версия – неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

ДЧС ВКО напоминает водителям транспортных средств: во избежание пожаров при себе необходимо всегда иметь исправный огнетушитель и следить за исправностью транспортного средства.

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