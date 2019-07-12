Потасовка между кондуктором и пожилой пассажиркой произошла в Атырау

Кондуктора с работы уволили.

В социальных сетях разлетелись видеозаписи стычки кондуктора одного из автобусов городских маршрутов Атырау с пожилой пассажиркой, передает Zakon.kz со ссылкой на АTPress.kz.

На первом видео разгоревшаяся словесная перепалка чуть было не переросла в драку. Вскоре пассажирка покинула автобус, а кондукторша бросилась ее догонять. На следующей видеозаписи работница общественного транспорта конфликтует с другим пассажиром, который пытался заступиться за пожилую женщину.

Кондуктора с работы уволили. Как выяснилось, у нее это уже не первое нарушение трудовой дисциплины. Ранее работодатель наложил на нее выговор за хамство.

- Кондуктор, нагрубившая пассажирке автобуса, уволена по статье 52 ч. 16 Трудового кодекса РК. Основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя послужило повторное неисполнение или повторное ненадлежащее исполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим дисциплинарное взыскание, - сообщает пресс-служба акимата г. Атырау.

В пресс-службе департамента полиции дополнительно проинформировали, что официального заявления к ним ни от кого не поступало. Однако по факту публикации видеозаписей в социальных сетях начаты соответствующие проверочные мероприятия.

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