Завершилась первая проверка врачей из-за скоропостижной смерти карагандинки

47-летняя Светлана Зуброва прожила меньше двух суток после обращения к врачам с жалобами на сыпь.

Завершилась проверка в отношении врачей, после услуг которых в июне 2019 года скоропостижно умерла 47-летняя карагандинка, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Укус или тяжелое заболевание, долго гадать не пришлось: 47-летняя Светлана Зуброва прожила меньше двух суток после обращения к врачам с жалобами на сыпь. Такая скоропостижная смерть и факт, что женщина обращалась в пять медицинских учреждений, не остались без внимания. 12 июля стали известны результаты проверки министерства здравоохранения.

"Комиссия пришла к заключению, что на всех этапах оказания медицинской помощи была допущена недооценка тяжести состояния, не обеспечен полный объем обследования, что, в свою очередь, не позволило своевременно диагностировать инфекционное заболевание, и привело к неверной тактике и несвоевременному назначению лечения", - говорится в официальном сообщении департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области.

Чем-то вроде оправдания для медиков может служить то, что в ходе проверки случай Светланы Зубровой признали неординарным: заболевание очень молниеносно протекало и осложнилось инфекционно-токсическим шоком. Дочь Светланы до сих пор не может забыть события последних дней жизни и считает, что к смерти матери привела халатность врачей.

Анна Аитова, дочь погибшей:

- Она начала себя плохо чувствовать на работе: легкое недомогание, слабость, озноб. Как будто бы простыла.

Анна вспоминает, что дома мать обнаружила на ноге опухоль, которая росла с каждым часом. Женщина несколько раз вызывала "скорую". Медицинские работники сделали укол. Предположили, что это укус какого-то насекомого. И сочли, что оснований для госпитализации нет.

Анна Аитова, дочь погибшей:

- Пошла в травмпункт. Уже начала плакать. На что ей сказали: успокойтесь, это у вас неизвестно что. Осматривал дежурный врач.

Светлане сделали обезболивающее, а на следующее утро направили в кожвендиспансер, где карагандинка просидела в очереди четыре часа. Быть может, именно тогда драгоценное время было упущено. Назначенное лечение не помогло, становилось только хуже, и на ноге образовались волдыри. Несмотря на это, очередная бригада "скорой помощи" снова отказала в госпитализации и родные сами начали возить женщину по различным больницам.

Анна Аитова, дочь погибшей:

- Поехала с ней. Подъезжая к больнице, начали мерить давление. Давление уже было 40 на 0.

Ночь карагандинка уже не пережила. Заключение медиков – опоясывающий лишай. Насколько действия врачей повлияли на летальный исход, и можно ли было предотвратить смерть женщины, предстоит выяснить судебно-медицинской экспертизе. Департамент охраны общественного здоровья сегодня направил все материалы проверки в следственные органы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!