Ержан Максим и дочь Алсу выпустили совместный клип

В ролике снялась также старшая сестра юной исполнительницы.

Победители шестого сезона проекта "Голос. Дети", казахстанец Ержан Максим и россиянка Микелла Абрамова, выпустили совместный клип на песню "Эта любовь", передает Zakon.kz.

"А вот и долгожданная премьера нашего клипа совместно с Максимом Ержаном. Это очень добрая история про самое светлое чувство – любовь. Не забывайте, что ее всегда нужно хранить в своем сердце!" – написала Микелла Абрамова.

В музыкальном видеоролике дети вместе с друзьями едут на школьном автобусе, а затем устраивают вечеринку в честь дня рождения Микеллы. В клипе также снялась старшая дочь Алсу, Сафина.

Микелла поблагодарила всех, кто принимал участие в создании песни и съемках клипа. Режиссером стал Александр Филатович, продюсер - Дмитрий Климашенко.

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