Боевики напали на отель в Сомали, погибли десять человек

Среди погибших - представители региональных властей, старейшины местных племен и два журналиста.

Не менее десяти человек погибли в результате теракта в отеле Asasey в сомалийском портовом городе Кисмайо, передает Lenta.ru.

Среди погибших - представители региональных властей, старейшины местных племен и два журналиста. Также сообщается о 50 пострадавших. По данным местных властей, число жертв может возрасти.

Боевики радикальной группировки "аш-Шабаб" напали на отель 12 июля. По заявлению ее представителей, сначала возле здания себя подорвал террорист-смертник, а затем вооруженные члены группировки ворвались в здание.

Ранее сообщалось, что в результате нападения, вероятно, погиб местный известный сенатор Ахмед Хаши.

"Аш-Шабаб" является крылом международной террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в Казахстане). Действует на территории Сомали и за ее пределами. В 2014 году боевики "аш-Шабаб" потеряли большинство контролируемых ими территорий, однако продолжают совершать теракты.

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