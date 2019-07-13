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Орден Красной Звезды и медаль "За отвагу" похитили в Кокшетау

Подозреваемого задержали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото : seif.pro13 июля 2019, 10:47

Акмолинские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже Ордена Красной Звезды, медалей "За боевые заслуги" и "За отвагу", сообщает Zakon.kz.

О пропаже сейфа в дежурную часть УП Кокшетау сообщил 55-летний местный житель. Мужчина пояснил, что из дома пропал сейф, в котором находились документы, ценные семейные украшения, а главное там был Орден красной звезды и медали, имеющие особую ценность для него, так как, ему их незадолго до смерти оставил отец.

Сотрудники полиции установили что подозреваемый проник в дом через форточку. Полицейские произвели полный осмотр квартиры, "сняли" отпечатки пальцев на месте преступления. опросили жителей данного района.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, им оказался 31-летний житель Бурабайского района.

Как оказалось, сейф подозреваемый выкинул в реку. Однако Ордена и медалей в сейфе не оказалось. Некоторые семейные украшения и медаль "Алтын Алқа" были возвращены законным владельцам.

В отношении задержанного за хищение предметов, имеющих особую ценность, следователи возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.


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