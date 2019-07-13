Перспективы развития курортного потенциала Алаколя обсудили в ВКО

Работа по благоустройству побережья озера Алаколь проводится с 2016 года.

Перспективы развития курортного потенциала прибрежной зоны озера Алаколь обсудили предприниматели и заинтересованные государственные органы на совещании в рамках рабочей поездки Даниала Ахметова в Урджарский район, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что работа по благоустройству побережья озера Алаколь проводится с 2016 года. За это время зона отдыха значительно расширилась. Сейчас услуги туристам оказывают 333 объекта предпринимательства, из которых 175 домов отдыха, две гостиницы, 29 магазинов и 56 киосков, 10 кафе, четыре бара, два ресторана, восемь столовых и одна кулинария, две аптеки и аквапарк.

По словам главы региона, в следующем году планируется начать реализацию нескольких крупных инфраструктурных проектов, чтобы повысить уровень комфорта отдыха. Даниал Ахметов подчеркнул, что представители малого и среднего бизнеса должны выполнять свои обязательства и не уклоняться от уплаты налогов.

Заместитель руководителя департамента государственных доходов по ВКО Ержан Ктанов рассказал, что только за 11 дней июля по итогам проверки удалось вывести из «тени» 38 предпринимателей, 11 баз отдыха поставлено на учет.

- За 2018 год в бюджет района обеспечено поступление налогов от субъектов предпринимательства на сумму 67,5 млн тенге. В текущем году сумма поступлений налогов ожидается в размере 100 млн тенге, что больше уровня прошлого года на 148 процентов. Однако до сих пор есть факты, когда владельцы баз отдыха предоставляют недостоверную информацию о своих доходах, соответственно уклоняются от уплаты налогов. Мы проводим выезды и уведомляем об установке учета онлайн-контрольно-кассовых машин, - отметил Ержан Ктанов.

По вопросу благоустройства побережья озера Алаколь создана специальная рабочая группа. Как отметил аким Урджарского района Серик Зайнулдин, запланирована реализация проектов на сумму 30 млрд. тенге.

Первое, за что возьмутся подрядчики, это берегоукрепление рекреационной зоны побережья путем устройства капитальных волноломов с волноотбойниками параллельно берегу на расстоянии от береговой линии 100-150 метров. Также в рамках проекта предполагается укрепление около двух километров берега. Проект будет реализован по опыту строительства «МорПорт Актау». Помимо этого, планируется строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений, а также канализационных сетей, очистных сооружений и полей фильтрации. ПСД проектов уже внесены на госэкспертизу.

Для того, чтобы обеспечить стабильную передачу электроэнергии, от села Маканчи до Коктал построят ЛЭП мощностью 110 кВт.

Уже завершена работа по разработке ПСД реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в селе Урджар. Проектом предусмотрен заход самолетов на полосу с двух курсов, увеличение полосы до 2100 метров в длину и до 45 метров в ширину, установка светосигнального оборудования огней высокой интенсивности, строительство нового терминала пропускной способностью 70 пассажиров в час, перепланировка административного помещения существующего терминала. После этого, аэропорт сможет принимать узкофюзеляжные воздушные суда до 70-80 мест.

- За два года мы вложили очень много средств в развитие побережья. В ближайшие четыре года вложим еще больше, чтобы сюда приезжали не только отечественные, но и зарубежные туристы и отдыхали с комфортом, - подчеркнул глава региона. - Скоро мы изучим австрийский опыт по транспортировке лечебной воды посредством водопровода, чтобы построить круглогодичный лечебно-оздоровительный комплекс. На сегодняшний день есть одна проблема - дорога по направлению Усть-Каменогорск - село Калабатау - Семей - Аягоз. Но в течение двух лет ремонт будет завершен. От села Кабанбай до озера Алаколь будет построена велодорожка 2,6 км. Предпринимателям оказывается вся необходимая государственная поддержка, поэтому представители МСБ должны с полной ответственностью отчислять налоги. Помимо этого, обращать особое внимание, чтобы на объектах были выполнены все условия противопожарной безопасности и санитарные правила.

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