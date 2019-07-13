Вернувшиеся из Сирии казахстанки рассказали о расстрелах и жизни на войне

Уехали за счастьем, а оказались в эпицентре войны и горя.

Реабилитацию после возвращения из зон боевых действий, проходят сотни казахстанских женщин и детей. Многие из них получили тяжелые травмы. Рассказать о том, какой была жизнь в Сирии, соглашаются единицы, потому что приходится вспоминать, как погибли мужья, братья и дети. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Айгуль, казахстанка, вернувшаяся из Сирии:

- В дом, где был мой муж, упала бомба. А старшего сына расстреляли. Он на месте умер. Сразу. Мне показали видео, как они погибли.

Пережить это Айгуль смогла только ради остальных четверых детей. Она уехала с мужем в Сирию в 2015-м. Скромный учитель Казыгуртского района уговорил жену отправиться якобы за лучшими условиями. Айгуль до сих пор не может забыть видео его смерти, показанное боевиками. С таким же камнем на душе сейчас живут 137 казахстанок.

Акжаркын, казахстанка, вернувшаяся из Сирии "

- Муж сказал, что мы едем помогать братьям-мусульманам.

Лаура,– казахстанка, вернувшаяся из Сирии:

- Я верила, что мы будем бороться с несправедливостью.

Акжаркын, казахстанка, вернувшаяся из Сирии:

- Когда я поняла, где оказалась, и что все это – ложь боевиков, я была в шоке.

В подобной бомбардировке Дуйсенкуль лишилась мужа. Ей удалось прожить в Сирии шесть лет. Каждый день женщина просыпалась в страхе и молилась, чтобы ее страдания закончились. Она вышла замуж второй раз, но новоиспеченный супруг тоже погиб.

Дуйсенкуль, казахстанка, вернувшаяся из Сирии: "

- В обе ноги ему выстрелил снайпер, потом стреляли по печени. Он умирал в муках. Когда мужа попытались спасти, он кричал: "Не подходите! Вы погибнете". Мне сказали, что он дополз до близлежащего здания и умер.

Женщина вспоминает, что практически оглохла от бесконечных взрывов. Люди в панике не знали, где укрыться от снарядов. Дети прятались в руинах, из-за пыли слезились глаза, и было трудно дышать. Они жили в постоянном голоде, многие умирали от истощения - морального и физического.

Дуйсенкуль, казахстанка, вернувшаяся из Сирии:

- Ни за что больше никуда не поеду. Как жаль, что мы поздно поняли, что стали игрушками на чужой войне!

Теперь все эти женщины проходят реабилитацию у специалистов-теологов. Им объясняют, в чем заключается традиционный ислам, чтобы люди не попались снова на удочку экстремистов.

Марат Мустафаев, начальник отдела управления по делам религии Туркестанской области:

- Религиозный фундамент радикалов - это сплошные крайности. Например, если человек не совершает намаз, его обвиняют в неверии и забирают имущество. Это такфирская деструктивная идеология! Казахстанцы в Сирии читали подобные книги, учились по ним. Поэтому работа по разъяснению заблуждений займет много времени.

После трех этапов беспрецедентной спецоперации "Жусан" на родину из Сирии вернулись 524 казахстанца. Cотрудники КНБ вместе с иностранными коллегами вызволили людей, рискуя своими жизнями. 357 из освобожденных – несовершеннолетние дети. С ними вернулись 137 женщин и 30 мужчин. Все они получили второй шанс на лучшую жизнь в мирной стране. Второй шанс на долгожданное счастье.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!