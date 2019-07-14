В ВКО открыли уникальную гибридную операционную

Новый медицинский объект открыл ведущий нейрохирург страны, председатель Правления Национального научного центра нейрохирургии Серик Акшулаков

Высокотехнологичный комплекс для хирургических вмешательств на базе БСМП города Семей стал единственным в своем роде в республике.

Уникальность оборудования этой операционной состоит в том, что на нем можно проводить так называемые гибридные операции - это несколько видов операций на одном пациенте, включая интервенционные вмешательства и открытые методы, (например, на открытом сердце и головном мозге).

Новый медицинский объект, который, к слову, был спроектирован в соответствии с требованиями международных "золотых" стандартов JCI, открыл ведущий нейрохирург страны, председатель Правления Национального научного центра нейрохирургии Серик Акшулаков. Более того, совместно со своим коллегой, заведующим сосудистой нейрохирургии нейрохирургического центра Ерболом Махамбетовым и заведующим отделением эндоваскулярной хирургии и гибридной операционной БСМП Айболом Маралбаевым, мэтр отечественной медицины в течение четырех часов провел сложнейшую операцию по эмболизации сосудов, питающих опухоль головного мозга, с дальнейшим ее удалением открытым способом.

- Ранее данная операция нами была бы проведена в два этапа. Первый этап - эндоваскулярная операция на сосудах, питающих опухоль, и второй этап - через несколько дней - удаление самой опухоли. Сегодня я сделал эти манипуляции в одном зале одномоментно, малоивазивно и с минимальной травматизацией пациента. Я сегодня получил удовольствие, работая на современном, высококлассном оборудовании в новой операционной, аналогов которой в Казахстане нет. Гибридная операционная позволит повысить доступность и качество оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению и лечить сложных больных у себя, не направляя их в другие города или страны. Безусловно, это результат той огромной работы, которую проводит акимат Восточного Казахстана под руководством Даниала Ахметова, чья колоссальная поддержка позволила реализовать ряд новейших проектов мирового уровня в медицине области, — отметил главный нейрохирург страны Серик Акшулаков.

Действительно, именно благодаря комплексной программе развития здравоохранения области в регионе был впервые в стране в 2018 году на базе Областного специализированного медицинского центра в городе Усть-Каменогорск был создан Центр роботохирургии и трансплантологии, в городах Аягоз и Алтай при методологической поддержке Национального центра нейрохирургии инсультные центры второго уровня, а также Центр политравмы и ортохирургии на базе БСМП города Семей совместно с Национальным институтом травматологии и ортопедии. Что касается нового проекта, то гибридная операционная включает в себя все необходимое для многих областей хирургии, и ее основное отличие от классической операционной – сочетание в едином многофункциональном блоке оборудования и технологий для проведения как открытых, так и малоинвазивных лапароскопических вмешательств, с системами медицинской визуализации: магнитно-резонансными томографами, компьютерными томографами, хирургическими рентгеновскими системами или С-дугами, УЗИ-системами, системами видеонавигации.

По словам заместителя акима ВКО Асем Нусуповой, принявшей участие в открытии операционной, ключевой задачей является охватить высокоспецилизированной медицинской помощью население города Семей и Семейского региона.

- БСМП, которая оказывает медицинскую помощь около 700 000 жителям Семейского региона, закрывает 40 процентов объема стационарной помощи этого региона. Ежегодно более 24 000 пациентов проходят осмотр в приемно-диагностическом отделении клиники, из которых подлежат госпитализации 14 000 человек. Такой большой контингент населения создает большой потенциал для работы новой операционной, которая призвана оказать своевременную и комплексную медицинскую помощь людям, снизить процент инвалидизации и выживаемости при острых сосудистых нарушениях (при инсультах и инфарктах) и политравмах. Стоимость проекта, куда входит— организация, реконструкция здания и установка гибридной операционной составляет 2,3 млрд.тенге, в том числе на оборудование 1,7 млрд.тенге. И данные средства были выделены как из областного бюджета, так и из внебюджетных источников. На сегодняшний день данное оборудование является последним словом европейских и американских стандартов качества, и при поддержке Министерства здравоохранения мы надеемся на то, что в рамках гарантированного обьема бесплатной медицинской помощи операции на новом оборудовании будут доступны жителям области, — сказала Асем Нусупова.

На сегодня в клинике организована группа специалистов для работы гибридной операционной. В зависимости от проводимых в операционной манипуляций размер врачебных бригад может доходить до двадцати человек. Планируется проведение порядка 3000 операций в год.

К слову, подготовка высококлассных специалистов шла задолго до данного события. Как рассказал руководитель управления здравоохранения ВКО Илияс Мухамеджан, БСМП города Семей с 2017 года активно участвует в программе трехуровневого обучения врачей за рубежом, на которую акиматом области выделено с 2017 года уже 3,2 млрд. тенге. В рамках этого проекта были обучены в Англии в течение 3-х месяцев 19 специалистов по принципу мультидисциплинарной бригады, куда вошли рентгенхирурги, анестезиологи, травматологи, неврологи, кардиологи, специалисты лучевой диагностики. А также в республиканских центрах прошли переподготовку специалисты нейрохирурги, интервенционные кардиологи, рентген-лаборанты. В целом прошли обучение и подготовлены для работы в гибридной операционной 43 специалиста. Программа обучения в текущем году продолжается продолжается, и в составе мультидисциплинарной бригады буквально в сентябре месяце за новыми знаниями отправятся 12 специалистов БСМП города Семей за рубеж.

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