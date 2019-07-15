Кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусом с детьми

В кортеже главы государства находился личный состав Управления государственной охраны.

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области, передает Lenta.ru.

ДТП произошло с участием трех автомобилей и автобусов, которые перевозили детей. По данным издания "Страна.ua", две машины Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского обгоняли колонну автобусов, в результате чего один из них упал в кювет.

Отмечается, что в кортеже главы государства находился личный состав Управления государственной охраны (УГО), который возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве. Автомобиля украинского лидера среди машин не было - Зеленский улетел в столицу на самолете.

- В УГО из-за постоянных люстраций сейчас неразбериха и бардак: из 30 водителей в штате работает половина. Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками, - назвал причину ДТП источник издания.

Позже в УГО сообщили, что информация о нехватке водителей, якобы в результате чего сотрудники "не спят сутками", не соответствует действительности.

По данным портала "Первый Запорожский", виновником инцидента стал водитель микроавтобуса, нарушивший правила дорожного движения в результате обгона колонны автобусов с детьми. Транспорт предприятия вез детей в оздоровительный лагерь. В результате ДТП один из автобусов съехал в кювет, остальные транспортные средства получили механические повреждения.

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