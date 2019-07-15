Россия поддержала китайский метод "перевоспитания" мусульман

Подписи в поддержку китайского заявления на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) поставили 37 стран.

Россия и Беларусь поддержали действия Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где, по данным правозащитников, журналистов, западных политиков и органов ООН, местное мусульманское население подвергается массовому внесудебному лишению свободы. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Всего же подписи в поддержку китайского заявления на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) поставили 37 стран. Четырьмя днями ранее открытое письмо с осуждением китайской политики в СУАР подписали 22 западных государства.

Источник газеты в российской делегации в ООН сообщил, что при голосовании Москва руководствовалась в первую очередь желанием противостоять практике выпуска открытых писем в обход официальных процедур СПЧ ООН.

Полный текст заявления, по данным источников газеты, будет опубликован на этой неделе, но его по завершении сессии практически полностью зачитал представитель Китая при женевском офисе организации Чэнь Сюй.

- Представители почти 40 делегаций направили вам и верховному комиссару ООН по правам человека письмо, в котором высоко оценили прогресс, которого Китай достиг в области прав человека в СУАР, - обратился к председателю сессии господин Чэнь. - Они выразили свою поддержку китайской позиции по Синьцзяну. За последние три года там не было ни одного теракта, и это доказательство верного курса властей КНР на борьбу с терроризмом.

Китайское заявление было ответом на обнародованное за четыре дня до этого открытое письмо группы из 22 западных стран (страны-члены ЕС, Япония, Австралия, Канада, Новая Зеландия), в котором те резко осудили политику КНР в СУАР.

Подписанты выразили "озабоченность заслуживающими доверия сообщениями о внесудебных задержаниях, всепроникающей слежке и ограничениях, мишенью которой являются уйгуры и другие мусульманские меньшинства Синьцзяна".

Авторы письма призвали Пекин прекратить эту практику и придерживаться "высоких стандартов прав человека", а также допустить в регион независимых наблюдателей. Комментируя письмо, Чэнь Сюй призвал его подписантов "не политизировать права человека и не вмешиваться во внутренние дела Китая".

- Когда речь заходит о политике в Синьцзяне, никто не может говорить о ней более квалифицированно, чем китайское правительство и народ,- сообщил он.

Западные правозащитные организации, политики и журналисты с 2017 года говорят о существовании в СУАР "лагерей перевоспитания", в которых без суда и следствия насильственно удерживаются, по разным данным, от 1 млн до 3 млн человек, не только уйгуров, но также казахов, кыргызов и других мусульман.

В августе 2018 года существование уйгурской проблемы было признано на уровне СПЧ ООН и Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации.

Источники "Коммерсанта" в Казахстане подтверждают существование таких лагерей, куда можно попасть за наличие за рубежом родственников, недостаточное умение говорить по-китайски, незнание законов КНР, соблюдение религиозных обрядов, ношение длинной бороды и многое другое. Заключенных заставляют учить китайский язык, конституцию и законы КНР, петь революционные песни, смотреть патриотическое кино, публично отрекаться от религии и живущих за рубежом родственников. Сопротивление влечет за собой физические наказания. Срок пребывания в исправительном учреждении заключенному неизвестен, его выпускают на усмотрение администрации, если та сочтет его "перевоспитавшимся".

Еще один источник в нью-йоркском представительстве РФ при ООН сообщил, что поддержка Россией Китая в данном случае связана скорее с негативным отношением к подобного рода открытым письмам.

- Тема прав человека часто сильно политизируется, и подписывающих эти письма совершенно не волнует реальная ситуация с правами человека в СУАР, их задача - уязвить Китай,- сообщил источник.- Мы как дружественное Китаю государство решили Пекин поддержать, тем более что такого рода атаки часто совершаются и против нас.

Собеседник также указал на то, что многие вопиющие нарушения прав человека (например, в ходе конфликта в Йемене) "почему-то не удостаиваются подобных открытых писем" со стороны стран Запада, так как осуществляются под их покровительством.

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