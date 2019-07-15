Жестокое убийство женщины раскрыто в Талдыкоргане
Убийцей оказался супруг погибшей.
Фото : smolensk-i.ru15 июля 2019, 09:48
В Талдыкоргане мужчина убил супругу, а потом вместе с приятелем попытался скрыть ее тело в погребе частного дома, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.
Как сообщили в ведомстве, убийство произошло в ночь на 12 июля на съемной квартире. Мужчина в пылу семейной ссоры нанес супруге два проникающих ножевых ранения.
- Установлено, что после совершения убийства с целью сокрытия преступления подозреваемый вызвал приятеля, который помог ему вывезти тело в частный сектор и спрятать его в погребе жилого дома. Оба задержаны. Тело женщины также обнаружено. По факту убийства с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, порученное следователям Талдыкорганской полиции, - сообщили в пресс-службе ДП региона.
В ведомстве отметили, что орудием преступления стал кухонный нож, обнаруженный и изъятый полицейскими с места происшествия. Он приобщен к материалам уголовного расследования в качестве вещественных доказательств.
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