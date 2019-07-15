Новая программа образования появится в Казахстане

Планируется решить проблему трехсменных школ в стране.

Новую государственную программу в сфере образования и науки планируется утвердить до конца 2019 года. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передает корреспондент Zakon.kz.

- До конца текущего года будет утверждена новая госпрограмма развития образования и науки до 2025 года. В рамках нее будет решена проблема трехсменных школ. Всего планируется строительство 500 школ. В том числе более 100 частных школ откроется за счет внедрения подушевого финансирования, - сообщил на расширенном заседании правительства Мамин.

Также, по его словам, в 2021 году будет обеспечен полный переход на новые программы обучения в школах, колледжах и вузах страны.

- При этом особое внимание будет уделено усилению качества образования в малокомплектных школах, снижению разрыва между сельскими и городскими школами, - подчеркнул премьер.

Он добавил, что для большей ориентации технического образования на нужды экономики начата трансформация и передача колледжей в доверительное управление работодателям.

- В 390 колледжах будут внедрены международные стандарты WorldSkills и модульные программы. Кроме того, будет проведена оптимизация и профилизация существующей сети колледжей под потребности рынка. Для обеспечения местами в общежитиях к концу 2022 года будет введено в эксплуатацию 75 тыс. мест, уже в текущем году вводим 8 тыс. мест, - сказал Мамин.

Он также сообщил, что с 1 сентября текущего года на 30% будет увеличена стипендия учащихся по рабочим специальностям ТИПО, с охватом более 122 тысяч учащихся. Для поступления в вузы детей из малообеспеченных и многодетных семей будет выделено дополнительно 5 тысяч целевых государственных образовательных грантов.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан

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