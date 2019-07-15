Акция носит единовременный, разовый характер - Токаев о списании долгов по кредитам

Правительство заплатит банкам второго уровня (БВУ) за малообеспеченных должников до 1 сентября.

До 1 сентября Нацбанк РК планирует провести выплаты в банки второго уровня за тех, кто вошел в список малообеспеченных. Об этом 15 июля на расширенном заседании правительства рассказал руководитель главного финансового учреждения страны Ерболат Досаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос о работе финрегулятора по списанию штрафов и задолженности поднял Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

- Как идет процесс снижения долговой нагрузки с людей, которые являются неплатежеспособными, бедными? Как проводится текущая работа? – спросил он.

Досаев пояснил, что правительство разделило работу на два основных блока: первый связан со сверкой тех групп населения, которые вошли в зону поддержки Нацбанка, второй – подписание договоров между Нацбанком, БВУ и другими финансовыми организациями.

- Работа будет завершена на этой неделе с Министерством труда и социальной защиты по сверке базы банных. Начиная со следующей недели до конца июля будут предварительно подписаны договоры между банками второго уровня и микрофинансовыми организациями и Фондом проблемных кредитов. Мы считаем, что до 1 сентября необходимые выплаты будут завершены в сторону банков. Государственное кредитное бюро подтвердит по всем гражданам, которые вошли в список поддержки в списании средств до 300 тысяч тенге. Вопросы, связанные со штрафами и пенями – эту работу завершим до 1 августа, - ответил Ерболат Досаев.

Президент обратил внимание, что проводимую работу по этому вопросу "надо держать под постоянным контролем со стороны правительства и аппарата президента".

- Мы заявили об этой акции, причем повторяю: эта акция носит единовременный, разовый характер. Дальше мы увлекаться подобного рода мерами не можем, не имеем права. Но то что мы объявили всему народу, нужно выполнить в срок и качественно, - поручил Токаев.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!