Казахстанец второй день срывает овации на Славянском базаре в Витебске

На данный момент в активе Адильхана 178 быллов по сумме двух конкурсных дней и лидерство по баллам.

Участник 7 сезона казахстанского XFactor Адильхан Макин участвует в конкурсе, проходящем в Витебске, передает Zakon.kz.

Уже в первый день наш соотечественник стал лидером, получив от международного жюри за исполнение песни Игоря Николаева "Озеро надежды" наивысший балл - 89.

Но на этом наш талант не остановился. Уже во второй день он "порвал" зал не только конкурсной композицией, но и незапланированным исполнением мелодичной народной песни. Этим особенно восхищаются белорусские СМИ.

На данный момент в активе Адильхана 178 баллов по сумме двух конкурсных дней и лидерство в общем зачете.

- Выводы делайте сами, хотя все покажет церемония награждения завтра во время гала-концерта, - написали организаторы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!