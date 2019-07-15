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Помощь нуждающимся должна стимулировать их к вовлечению в жизнь страны - Мамин

В правительстве рассказали, как будут повышать эффективность соцподдержки.

Фото : zakon.kz15 июля 2019, 11:16

Помощь нуждающимся казахстанцам должна стимулировать их к вовлечению в экономическую жизнь страны, сказал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передает корреспондент Zakon.kz.

- Будут приняты меры по повышению адресности и эффективности социальной поддержки. Помощь нуждающимся гражданам должна стимулировать их к активному вовлечению в экономическую жизнь страны, - сообщил Мамин.

По его словам, на основе сформированных социальных карт казахстанских семей будет осуществляться мониторинг социального благополучия каждой семьи, с последующим назначением мер поддержки.

Премьер подчеркнул, что для снижения уровня безработицы с 4,8% до 4,5% с учетом демографического роста населения необходимо до 2025 года обеспечить рабочими местами 2,7 млн человек.

- Поэтому вопрос создания рабочих мест через привлечение инвестиций является для Правительства первостепенным. Будут приняты меры по системной модернизации национального рынка труда, включающие в себя развитие электронной биржи труда, "перезагрузку" работы центров занятости с акцентом на проактивное оказание услуг населению и индивидуальный подход к трудоустройству, - отметил Аскар Мамин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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