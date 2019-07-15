Строгий выговор объявлен министру обороны Ермекбаеву

Вы несете полную ответственность за положение дел - Токаев.

Фото : пресс-служба

Президент Казахстана объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву. Об этом стало известно 15 июля на расширенном заседании правительства, передает Zakon.kz. - Вы относительно новый человек в системе министерства обороны, но несете полную ответственность за положение дел. Я как Верховный главнокомандующий выражаю неудовлетворение положением дел в министерстве обороны, поэтому объявляю вам строгий выговор, - сказал Токаев. Нурлан Ермекбаев был назначен министром обороны в августе 2018 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке