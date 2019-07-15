Строгий выговор объявлен министру обороны Ермекбаеву
Вы несете полную ответственность за положение дел - Токаев.
Фото : пресс-служба15 июля 2019, 11:27
Президент Казахстана объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву. Об этом стало известно 15 июля на расширенном заседании правительства, передает Zakon.kz.
- Вы относительно новый человек в системе министерства обороны, но несете полную ответственность за положение дел. Я как Верховный главнокомандующий выражаю неудовлетворение положением дел в министерстве обороны, поэтому объявляю вам строгий выговор, - сказал Токаев.
Нурлан Ермекбаев был назначен министром обороны в августе 2018 года.
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