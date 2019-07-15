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Июльская жара не отпускает Казахстан

Температура воздуха на большей части республики предполагается выше климатической нормы на 2-7 градусов.

Фото : Pngtree15 июля 2019, 11:32

Жара пока не спадает. Такой прогноз на 16-18 июля распространил РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.

- Антициклон у земли и вынос горячего воздуха с Ирана будут удерживать жаркую и очень жаркую погоду в большинстве областей Казахстана. И на западе республики после прошедших дождей и ослабления жары температура воздуха вновь начнёт повышаться. Температура воздуха на большей части республики предполагается выше климатической нормы на 2…7°С, - говорится в сообщении.


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