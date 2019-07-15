Казахстанец Головкин вошел в Топ-100 самых богатых спортсменов мира

Он стал единственным представителем стран бывшего СССР в Топ-100.

Экс-чемпион мира казахстанский боксер Геннадий Головкин вошел в Топ-100 обновленного рейтинга самых богатых спортсменов мира по данным журнала Forbes, передает Zakon.kz.

Он стал единственным представителем стран бывшего СССР в сотне богатейших.

По данным Fоrbes, общая сумма заработанных GGG в этом году денег уже составляет 25,5 миллиона долларов. Из них большая часть - 23,5 миллиона, это гонорар за бой с канадцем Стивом Роллсом, 2 миллиона за спонсорские контракты. В рейтинге Головкин занял 95-е место, расположившись между игроками Главной лиги бейсбола MLB Джей Ди Мартинесом (94 место, 25, 6 миллионов долларов) и Джем Вотто (96 место, 25,4 миллиона долларов).

Самым богатым спортсменом мира на данный момент является аргентинский футболист Лионель Месси, его доход составляет 127 миллионов долларов. На втором месте португалец Криштиано Роналду (109 миллионов), на третьем - бразилец Неймар (105 миллионов), оба футболисты. На 4 месте расположился "злой гений" Головкина мексиканский боксер, чемпион мира Сауль "Канело" Альварес. Он заработал 94 миллиона долларов и пока не договорился с казахстанцем о третьем бое в сентябре 2019 года. Швейцарский теннисист Роджер Федерер оказался лишь на 5 месте со своим заработком в 93,4 миллиона долларов.

Альберт Ахметов

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