Земля не будет продаваться иностранцам - Токаев

Земля – главный фактор производства.

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев затронул еще один проблемный вопрос - эффективное использование земли, передает Zakon.kz.

- Проведенная инвентаризация сельхозземель выявила 16,5 млн га неиспользованных площадей. Это только часть проблемы. Поручаю правительству провести аудит всех сельхозземель, провести оцифровку информационной системы земельного кадастра. Земля – главный фактор производства. Без эффективности в этом вопросе нам село не развить. Мы понимаем, что это сложно, здесь нужно слаженное взаимодействие Министерства сельского хозяйства и Министерства цифрового развития. Важно завершить эту работу до конца следующего года. То есть нужно все оцифровать, - отметил Президент.

По его словам, земля должна принадлежать тем, кто на ней работает.

- Правительство приступило к мониторингу рационального землепользования. Эту работу предстоит довести до логического завершения. В связи с завершением моратория норм земельного кодекса в 2021 мы должны принять окончательное решение по этому вопросу. Надеюсь, депутаты парламента, общественность выскажется по этому вопросу. Что касается иностранцев, то земля продаваться им не будет, - заключил Токаев.

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