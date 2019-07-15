"Ученые работают в стол". Активнее привлекать науку в сельское хозяйство поручил Токаев

Также глава государства поручил обеспечить своевременное выделение средств и поддержку экспортных поставок.

Минсельхозу необходимо активней привлекать науку в сельское хозяйство - поручил на расширенном заседании правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сельское хозяйство, пожалуй, единственная сфера, где отсутствует преемственность у руководства. Сколько программ мы напринимали? Сколько обещаний выслушали? Каждый министр уверял, что его программа единственно верная. Что мы имеем в сухом остатке? Вызывают вопросы эффективность субсидирования гербицидов и обновления семенного фонда, изношенность парка техники, экспорт продукции, - сказал Токаев.

По его словам, в общей сумме из 500 млрд тенге, запланированных в целом на поддержку экспорта, 100 млрд предусмотрено на сельскохозяйственный экспорт.

- Сейчас более 60% экспорта продукции АПК это сырьевая продукция. В прошлом году плановый показатель экспорта продукции сельхозпереработки выполнен всего на 37 %. Пожалуйста, министр, прокомментируйте, - сказал Президент, обращаясь к главе МСХ.

Министр Сапархан Омаров заверил, что прошлогодний показатель был выполнен на 98% с экспортом переработанной продукции на 1 млрд 125 млн тенге.

- В соответствии с госпрограммой, доля экспорта переработанной продукции в общем объеме продукции сельского хозяйства, запланированных к 2021 году, должна достичь 60%. В прошлом году показатель был 37%. В этом году планируем показатель 48%. Прошлогодний план был выполнен на 98 %. Был план экспортировать переработанную продукцию на 1,2 млрд долларов. Экспортировано на 1,125 млрд, - ответил Омаров.

Президент поручил активнее привлекать науку в сельское хозяйство и обеспечить своевременное выделение предусмотренных средств.

– Вы должны активнее привлекать науку. Там, где активно наука работает, там есть и результаты. В целом, наука в сельском хозяйстве не находит применение. Я говорил с учеными, они жалуются, что работают в стол. Правительству нужно обеспечить своевременное выделение предусмотренных средств и поддержку экспортных поставок, - поручил глава государства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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