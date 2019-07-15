Токаев "прошелся" по проекту ЛРТ в Нур-Султане

Вместо создания удобного, понятного, практичного для населения транспорта предложен дорогостоящий вид транспорта – ЛРТ. Мнение специалистов, архитектурного сообщества не было учтено - глава государства.

Касым-Жомарт Токаев раскритиковал проект легко-рельсового транспорта (ЛРТ) в Нур-Султане и призвал депутатов и ответственных лиц к ответу, передает корреспондент Zakon.kz.

- Вместо создания удобного, понятного, практичного для населения транспорта предложен дорогостоящий вид транспорта – ЛРТ. Мнение специалистов, архитектурного сообщества, как я понимаю, не было учтено. По данным акимата, прогнозируемый поток составит 146 тыс. человек в сутки. Прогнозируемый поток. В настоящее время по схожему маршруту от аэропорта до нового вокзала пассажиропоток составляет всего 2 тыс. человек. И как вы собираетесь увеличить пассажиропоток в 70 раз? Мне непонятно, - сказал он.

По мнению Президента, существует риск, что неокупаемый проект повлечет постоянное получение субсидий и ляжет бременем на государство в целом.

- С учетом уже понесенных затрат и международных обязательств, кстати говоря, мы все знаем 100 млрд тенге – часть китайского кредита в "Астана банке", они все уже, Аллах акбар? Пропали? – спросил глава государства.

- Работаем над возвратом, - ответил премьер-министр. Председатель Нацбанка добавил, то Фонд проблемных кредитов проводит работу по изысканию возможности возврата этих средств.

- Первые итоги предварительные есть, но основная работа нам предстоит в предстоящие два года – 2020-2021 года. Вероятность возврата средств оставшегося депозита мы считаем на уровне не более 30-40%, - сказал Досаев.

Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ответ: "нет песни печальнее на свете, как говорится", и обратил внимание, что с учетом уже понесенных затрат и международных обязательств этот проект не может быть остановлен, но надо понимать последствия.

- Поручаю правительству совместно с акиматом поставить точку в данном вопросе, внести конкретные предложения. Ответственные лица, предлагавшие проект, должны ответить на вопросы, я думаю, контролирующих органов. И по этому поводу должны высказаться депутаты парламента, как так получилось? – заключил Токаев.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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