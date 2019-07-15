Бил из-под земли и горел: в селе Бесагаш у дороги произошел выброс газа
Причина ЧП устанавливается.
Фото : пресс-служба ДЧС Алматы15 июля 2019, 17:11
В селе Бесагаш сняли бьющий из-под земли загоревшийся газ, передает Zakon.kz.
Как удалось выяснить, произошло это сегодня, 15 июля.
- Село бесагаш напротив Магнума, эвакуируют всех, - сказано в описании к появившемуся в паблике kris_p_brothers_official видео.
Сопровождалось это ЧП отключенным светом, соответственно, не работали светофоры. И многие пользователи ответили героизм полицейского, который, несмотря на опасность, занимался регулированием движения.
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В аварийной газовой службе по данному поводу сообщили, что горение и утечку газа оперативно устранили. Временно от газоснабжения отключены 125 домов. Причина произошедшего устанавливается.
- Медеуский район, Талгарский тракт, около супермаркета "Магнум" на стыке Медеуского и Талгарского районов произошел порыв подземной линии газопровода диаметром 325 мм. с воспламенением. Служба газа города Алматы сработала оперативно и произвела перекрытие газовых задвижек среднего давления. При этом нужно было выгореть газу, оставшемуся в трубопроводе, что и было сделано под контролем противопожарной службы Алматы. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина - разгерметизация флянцевого соединения. Аварийно-восстановительные работы ведут соответствующие службы, - сообщила Сандугаш Баймухамбетова, официальный представитель ДЧС Алматы.
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