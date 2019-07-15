Тамара Дуйсенова заняла новую должность

Нового руководителя коллективу представил глава ведомства Бердибек Сапарбаев.

Тамара Дуйсенова возглавила АО "Центр развития трудовых ресурсов", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

Нового руководителя коллективу представил глава ведомства Бердибек Сапарбаев. Министр отметил, что Тамара Дуйсенова обладает соответствующими знаниями и большим опытом работы в социально-трудовой сфере и поставил ряд первоочередных задач.

- Тамара Касымовна внесла значительный вклад в развитие социально-трудовой сферы, имеет опыт, который сегодня необходим для развития эффективного рынка труда, повышения качества трудовых ресурсов, социального и пенсионного обеспечения, занятости населения, цифровизации социально-трудовой сферы и других поручений, поставленных руководством страны, - подчеркнул министр.

Тамара Дуйсенова окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Кандидат экономических наук.

В разные годы занимала ответственные руководящие посты. Работала первым заместителем акима города Шымкент, заместителем акима Южно-Казахстанской области, вице-министром, ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения РК, министром здравоохранения и социального развития РК, министром труда и социальной защиты населения РК, секретарем партии "Nur Otan".

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