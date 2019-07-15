"Закроют занавеской".  Жители новостройки недовольны близким расположением домов

Останавливать стройку не намерены

Неприятную перспективу предложили счастливым новоселам - заглядывать в окна друг другу. Новый дом строят там, где могла бы быть детская площадка. Строители убеждают: так и должно выглядеть доступное дешевое жилье. Но владельцы квартир считают, что их лишили не предмета роскоши, а самого элементарного. Об этом сообщает Первый канал Евразия, передает Zakon.kz.

Пока все это выглядит как кирпичные коробки, еще не обжитые. Жильцы жалуются, что планировали построить три дома, когда "неожиданно нарисовался" четвертый прямо посреди двора. До соседских окон не больше 10 метров. Можно беседовать за обедом, не напрягаясь, с теми, кто поселится напротив.

- Да, изначально так и говорили, что будет только 3. У нас совсем земли не остается. А представьте себе пожар? Какая пожарная машина сюда протиснется. И вот так будем сидеть и смотреть друг другу в окна? Мы и взяли себе эту квартиру, потому что понравился вид из окна. Но нам быстро дали понять, что мы слишком многого хотим от доступного жилья, - сказала жительница Мадина Конакбаева.

По мнению жителя Карима Канатулы, новый дом изначально строят неправильно.

- Десять метров, даже меньше - ну как такое возможно? Я считаю, что это проектная ошибка тех, кто дал разрешение на эту стройку. Не для людей строят, какой тут комфорт- лишь бы сдать эти квадратные метры, - сказал он.

Не все дружно голосуют против этой стройки. Наученные горьким опытом некоторые соседи говорят- лучше уж дом, чем ночной клуб, к примеру. В тесноте, да не в обиде, и без громкой музыки по ночам и прочих сюрпризов. Все четыре дома строят силами одной компании. И зря жильцы надеялись на то, что в их и так крохотном дворе построят детскую площадку или посадят деревья. Слишком тесно для такого благоустройства. Участок, который становится больше похожим на тюремный дворик для прогулок, своей убогостью смущает только жильцов. Но никак не строителей.

- Ну что за проблемы - закроют занавеской, существуют же занавески для этого. Это доступное жилье и его смогут так же дешево купить другие люди, почему мы должны им отказывать. Все по закону, есть разрешение на строительство, на проект, на сметную документацию. Мы ничего не нарушили, - сказал руководитель строительной компании Нурлан Кауысов.

Руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Оксана Сопрун пояснила, что когда объекты сажаются на места, то есть когда выдается земельный участок, данные нормы проектировщик просчитывает сразу.

- То есть на сегодняшний день проект прошел государственную экспертизу, были проверены все документы на то, что они соответствуют требованиям СНИП. А далее подрядчик приступает к работам, - сообщила она.

Строители настроены решительно. На этом участке земли быть четырем пятиэтажкам на 300 квартир. Пока сдали только одну и заселили только на 30%. С жильцами на счет занавесок обещали поговорить еще раз. Но останавливать стройку не намерены. Доступное жилье потому и доступно, говорят. Не все в нем должно быть так, как мечтается. Иначе бы платили за вид из окна совсем другие деньги.

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