Ассанжа обвинили во вмешательстве в американские выборы

СМИ пишут, что он руководил вмешательством из посольства Эквадора.

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж руководил публикацией компрометирующей информации, в том числе и повлиявшей на выборы в США, из Посольства Эквадора в Лондоне. Такое заявление сделала американская телекомпания CNN со ссылкой на отчеты испанской частной охранной компании Undercover Global о слежке за Ассанжем.

По данным CNN, в отчетах содержатся данные о том, как Ассанж в Посольстве Эквадора встречался с "россиянами и хакерами мирового класса", а также сам заказывал дорогое компьютерное оборудование для облегчения процесса обмена данными.

Кроме того, Ассанжу предоставляли высокоскоростной интернет, телефонную связь и помещение для конфиденциальных деловых встреч с приглашенными лицами. Сам основатель WikiLeaks аргументировал это необходимостью поддерживать деятельность компании.

Согласно отчету, Ассанжу также разрешалось определять перечень лиц, которые могли входить в здание Посольства Эквадора и при этом не предъявлять удостоверение личности и не проходить досмотр у службы безопасности. Также он использовал самодельные устройства против попыток его прослушивания.

Как утверждает телекомпания, у основателя WikiLeaks были практически такие же полномочия, как и у посла Эквадора в Великобритании. Якобы Ассанж находился в постоянном контакте с должностными лицами этой латиноамериканской страны и мог сделать так, чтобы любого не понравившегося ему сотрудника диппредставительства в Лондоне уволили. Телекомпания попросила четырех дипломатов прокомментировать данное заявление, однако ответ дал только один, заявив, что на него не оказывалось давления сверху для создания каких-то особых условий для основателя WikiLeaks.

Суд Эквадора начал расследовать предполагаемый шпионаж со стороны основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и гражданина Швеции Ола Бини.

Источник: Лайф

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