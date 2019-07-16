Пастух распродал чужих овец на 30 млн тенге

Хозяин также обнаружил пропажу лошадей и приплода.

В Туркестанской области пастух распродал чужих овец на 30 миллионов тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

В Шардарьинский районный отдел полиции с заявлением о фактах растраты чужого обратился один из жителей Жетысайского района. Мужчина пояснил, что в 2017 году для выпаса скота нанял жителя Шардарьинского района, которому доверил более 600 голов овец, находившихся на одном из местных хозподворий. Спустя время, в июне этого года, при подсчете домашнего скота потерпевший не досчитался 617 овец, стоимостью 35 тысяч тенге каждая, 15 баранов по 60 тысяч тенге за каждого, лошади ценою в 400 тысяч тенге и приплода в количестве 307 ягнят общей стоимостью 200 тысяч тенге.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составил около 30 миллионов тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 189 УК РК - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Шардарьинского РОП задержали подозреваемого, местного жителя, который подрабатывал пастухом. Как выяснили полицейские, потерпевший передал пастуху более 600 овец, который пообещал сохранить домашний скот и приумножить его поголовье. Однако подозреваемый в течение двух лет незаконно растратил все вверенное ему имущество и распродал скот.

Ведется досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Назначены экспертизы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!