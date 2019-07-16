Победитель "Славянского базара" из Казахстана назвал счастливое число

За два конкурсных дня наш соотечественник набрал 178 баллов, выиграл с большим отрывом и заслуженно получил гран-при.

Гран-при международного конкурса "Славянский базар-2019" в Витебске выиграл казахстанский певец Адильхан Макин. Zakon.kz вспоминает, что известно об исполнителей и приводит его первые слова после победы.

За два конкурсных дня наш соотечественник набрал 178 баллов, выиграл с большим отрывом и заслуженно получил гран-при.

Сейчас Адильхану 24 года и он является студентом алматинского КазНАИ имени Жургенова по специальности "Вокалист эстрады". Буквально год назад Адильхан дошел до финала казахстанского "X-Factor". Но, как выяснилось, это не единственное его достижение в музыке.

На его счету II премия Международного конкурса "Шабыт" (2013), полуфинал национального конкурса молодых исполнителей "Голос Казахстана" (2014), финал национального конкурса молодых исполнителей "Жас Канат"(2012), диплом конкурса "Alliance Francaise" (2012).

В школьные годы также выступал на сцене, участвуя в различных конкурсах детского творчества, в 2011 году поступил в столичный КазНУИ на актера, продолжая заниматься вокалом.

Говоря о конкурсе в эфире беларуских телеканалов, Адильхан отметил, что к победе на "Славянском базаре" шел 3 года - участвовал на отборочных турах в Казахстане и с третьей попытки попал в финал. Таким образом, для него "3" стала своего рода счастливым числом.

Эту победу Адильхан посвятил нашему народу, и познакомил публику в Витебске с казахской культурой – после исполнения конкурсной песни во второй день Макин исполнил песню Абая "Көзімнің қарасы" а-капелла, присоединившись к флешмобу в честь 175-летия великого казахского поэта и просветителя.

К слову, жюри, в составе которого был также наш соотечественник, лауреат "Славянского базара" 2011 года Алишер Каримов, единогласно присудило победу Адильхану.

Ранее гран-при "Славянского базара" в 2015 году удостоился Димаш Кудайберген, а в 2018 году 1 место занял певец Амре (Ернар Садирбаев)

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!