Вкладчикам "Банка Астаны" продлили срок выплат еще на полгода

Обязательства КФГД перед вкладчиками АО "Банк Астаны" погашены на 98,4%.

У вкладчиков АО "Банк Астаны" появилась возможность еще в течение полугода получать возмещение от Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) во всех филиалах и отделениях АО "Евразийский банк" (банк-агент). Соответствующее соглашение подписано между КФГД и АО "Евразийский банк", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в фонде, с 26 января 2019 года в банк-агент за возмещением обратились 52 тысячи вкладчиков "Банка Астаны". Выплачено возмещение на общую сумму 36,9 миллиардов тенге. Таким образом, обязательства КФГД перед вкладчиками АО "Банк Астаны" погашены на 98,4%.

Оставшиеся 1,6% — это, в основном, небольшие остатки на счетах, за получением которых люди, как правило, не торопятся. В частности, 64% вкладчиков банка имели депозиты менее одной тысячи тенге, 79% вкладчиков – менее пяти тысяч тенге. Количество пока не обратившихся за выплатой вкладчиков составляет 216 000 человек.

Cпустя полгода после начала выплаты вкладчики "Банка Астаны" продолжают обращаться в банк-агент. В течение последнего месяца поступало от 34 до 115 заявлений в день, сумма выплат составляла от 1,7 до 9,6 миллионов тенге ежедневно.

- КФГД и АО "Евразийский банк" считают целесообразным и далее обеспечить вкладчикам АО "Банк Астаны" возможность обратиться за возмещением в своем городе, в своем районе, и получить быстрое и удобное обслуживание. Банк-агент располагает 17 филиалами и 114 отделениями в 33 городах Казахстана, а сама операция выдачи или перевода денег не превышает 15 минут. Найти ближайшее отделение и проверить, есть ли очередь, можно на веб-сайте eubank.kz. За возмещением можно обратиться в любое отделение в любой рабочий день до 26 января 2020 года, - говорится в сообщении.

Единственный необходимый документ для вкладчика – это удостоверение личности и заявление, бланк которого можно получить и заполнить в отделении банка-агента.

Допускается и подача заявления доверенным лицом – в этом случае понадобится нотариально удостоверенная доверенность на получение возмещения.

Деньги по выбору вкладчика могут быть выплачены наличными или переводом на действующий счет вкладчика в любом банке, также можно открыть депозит в банке-агенте на сумму возмещения. Порядка 90% вкладчиков получают выплату день-в-день; обработка заявлений, поданных по доверенности, может занять больше времени, но, в любом случае, в пределах 5 рабочих дней.

КФГД выплачивает возмещение по вкладам, текущим счетам и платежным карточкам, открытым в АО "Банк Астаны":

• по депозитам в тенге – на сумму депозита с учетом капитализированного вознаграждения, но не более 10 миллионов тенге,

• по депозитам в иностранной валюте – на сумму депозита с учетом капитализированного вознаграждения, но не более 5 миллионов тенге. Возмещение по депозитам в иностранной валюте выплачивается в тенге (для расчета применяется рыночный курс обмена валют на 9 января 2019 года).

По депозитам одного вкладчика, размещенным в АО "Банк Астаны" одновременно в тенге и в иностранной валюте, выплачивается совокупное возмещение до 15 миллионов тенге, при этом по депозиту в иностранной валюте – не более эквивалента 5 миллионов тенге.

Депозиты 267 420 вкладчиков "Банка Астаны" (99,6%) защищены гарантией в полном объеме. Эти вкладчики уже получили или вправе получить возмещение на полную сумму депозита с учетом накопленного (капитализированного) вознаграждения в банке-агенте.

18 сентября 2018 года "Банк Астаны" был лишен лицензии на проведение всех банковских операций на основании решения Правления Нацбанка РК. 26 ноября 2018 года Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы принял решение о принудительной ликвидации банка. После того, как Алматинский городской суд рассмотрел и оставил без удовлетворения девять апелляционных жалоб, 9 января 2019 года решение СМЭС города Алматы от 26 ноября 2018 года вступило в законную силу.

26 января 2019 года "Евразийский банк" начал выплату возмещения вкладчикам – физическим лицам и индивидуальным предпринимателям от имени и за счет средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов. За первые два дня, 26 и 27 января, "Евразийский банк" выплатил вкладчикам "Банка Астаны" 23,1 миллиарда тенге – 62% от общей суммы обязательств. На эти два дня отделения банка-агента были закрыты для его клиентов.

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