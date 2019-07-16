Турция отреагировала на санкции Евросоюза
Турция продолжит защищать свои права.
Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает РИА Новости со ссылкой на Anadolu.
- Турция продолжит защищать свои права и права турок-киприотов, а также активизирует свою деятельность в этом аспекте, — говорится в заявлении.
В исключительной экономической зоне Кипра, где найдены месторождения газа, находятся две турецкие буровые установки: "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр назвали это провокацией. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра:
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приостановил диалог на высоком уровне,
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отменил заседания совета ассоциации Турция — ЕС,
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сократил помощь в 2020 году,
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рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции,
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поручил продолжить работу над вариантами санкций.
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