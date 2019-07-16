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Турция отреагировала на санкции Евросоюза

Турция продолжит защищать свои права.

Фото : Sochinews.io16 июля 2019, 12:32

Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает РИА Новости со ссылкой на Anadolu.

- Турция продолжит защищать свои права и права турок-киприотов, а также активизирует свою деятельность в этом аспекте, — говорится в заявлении.

В исключительной экономической зоне Кипра, где найдены месторождения газа, находятся две турецкие буровые установки: "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр назвали это провокацией. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.

Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра:


приостановил диалог на высоком уровне,

отменил заседания совета ассоциации Турция — ЕС,

сократил помощь в 2020 году,

рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции,

поручил продолжить работу над вариантами санкций.


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