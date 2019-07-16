Закон о статусе педагога прокомментировала общественница

По словам главы ОО "Жулдыз", закон "О статусе педагога" действительно должен служить учителям.

Президент Республиканского союза детских общественных организаций "Жулдыз" кандидат педагогических наук, доцент Елена Дмитриенко прокомментировала поручение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данное им в ходе расширенного заседания Правительства по поводу закона "О статусе педагога", передает "Казинформ".

- В ходе расширенного заседания Правительства Глава государства обратил внимание на вопросы экономики, сельского хозяйства, госуправления. Немаловажную задачу поставил перед образовательным сектором. Закон "О статусе педагога" касается не только повышения статуса учителей, но и ответственности педагогов за судьбу детей. Дети – это не только будущее, но и настоящее. Дети должны быть в поиске, общаться, стремиться к культуре. Эта культура личности, самосознания, ответственности во многом определяет позицию педагогов. Педагог должен быть человеком высокообразованным и осознавать свою глубочайшую ответственность за судьбу каждого ребенка", - сказала Елена Дмитриенко.

По словам главы ОО "Жулдыз", закон "О статусе педагога" действительно должен служить учителям.

- Государство доверяет педагогам, поэтому ответственность на них огромная. Это очень важно, что Президент поставил проблемы в сфере образования в один ряд с экономическими, политическими проблемами", - подытожила она.





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