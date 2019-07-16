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Сагинтаев дал поручения по блэкауту в Алматы

Кроме того, он распорядился проверить систему энергетики к отопительному сезону.

Фото : пресс-служба акима Алматы16 июля 2019, 21:22

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев 16 июля провел совещание по вопросам энергетической безопасности Алматы с участием представителей Минэнерго, "Самрук-Энерго", Госэнергонадзора и служб города, передает Zakon.kz.

Глава города также назвал причину отключения в понедельник электричества в городе.

- Причина системного сбоя — авария на сетях АЖК в районе подстанции "Ерменсай". Поручил созданной рабочей группе внести окончательные результаты проверки в течение 10 дней. Кроме того, провести ревизию всех стратегических объектов системы городской энергетики до начала отопительного сезона.


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