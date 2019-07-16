Несовершенство закона о долевом строительстве увеличивает число проблемных объектов

Стройкомпании теперь привлекают деньги не дольщиков, а жилищного кооператива.

14 многоэтажных домов с привлечением денег дольщиков, возможно, строятся незаконно. Сейчас по ним идет проверка. Львиная доля жилья приходится на столицу, Алматы и Шымкент. И это только выявленные в ходе мониторинга объекты. Три года назад вступил в силу закон о долевом строительстве, но из-за его несовершенства недобросовестные застройщики до сих пор находят способы привлечь деньги казахстанцев, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Несколько месяцев назад 500 дольщиков жилого комплекса "Территория комфорта" в столице возмущались тем, что слишком долго ждут своих квартир - 15 лет.

Жумашке Утепова, вкладчица проблемного долевого объекта "Территория комфорта-1":

- Каждый год нам обещают. По чату читаем, все хорошо. Но когда это будет? Когда мне 70 лет, я доживу или нет?

Государство выделило 40 млрд тенге для завершения более 50 объектов в столице. Назначило строительную компанию. 12 объектов закончили, заселили. А вот 39 многоэтажек оказались вовлечены в судебные тяжбы. И пока они не пройдут - строительство не начнут. В них свои квартиры ждут 10 тысяч дольщиков. Каждую неделю с ними встречается аким столицы.

Алтай Кульгинов, аким города:

- Я встречаюсь с дольщиками и некоторые, говорят, не дожили до получения своих квартир, многие заложили свое имущество, живут где-то в общежитиях, кто-то вообще без дома остался. Государство сейчас решает их проблемы. Чтобы такое не повторялось, будем осуществлять жесткий контроль на каждом объекте.

И пока аким столицы воюет с долгостроями, вероятность того, что они могут возникнуть снова, очень высока. Воктябре 2016 года вступил в силу закон о долевом строительстве. Четкая схема привлечения денег вкладчиков должна была решить эту проблему. Однако нашлись лазейки, не соответствующие требованиям закона. Стройкомпании теперь привлекают деньги не дольщиков, а жилищного кооператива. То, что члены кооператива те же дольщики, другой вопрос. С ними составляют предварительный договор или договор цессии, переуступки.

Бакытжан Качаков, заместитель председателя комитета по делам строительства и ЖКХ:

- Есть те, которые через ЖСК строились, поэтому нами принимается решение внести в закон о жилищных отношениях соответствующие изменения.

Пока объектов, строящихся в обход закону, 14. Сейчас их документацию проверяют в прокуратуре. Количество таких домов может расти. Специалисты Комитета ЖКХ еженедельно мониторят каждую строительную площадку. Разъясняют закон, чтобы люди не наступали на одни и те же грабли.

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