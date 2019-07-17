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Бывший президент Перу арестован в США

Суд выдал ордер на его арест в феврале 2017 года, Толедо должны экстрадировать.

Фото : occrp.org17 июля 2019, 01:50

Экс-президент Перу Алехандро Толедо, объявленный в розыск в своей стране по обвинению в коррупции, был арестован в США по запросу об экстрадиции. Об этом сообщила во вторник Генеральная прокуратура южноамериканской республики, передает ТАСС.

В феврале 2017 года суд Перу выдал ордер на арест Толедо, занимавшего пост президента страны с 2001 по 2006 год, по делу о коррупции и незаконных договоренностях с бразильской строительной корпорацией Odebrecht.

По версии следствия, экс-президент и представители его администрации получили от бразильской компании взятку в размере $20 млн. Взамен Odebrecht якобы заключила выгодный контракт на строительство крупной автомагистрали.

Толедо был объявлен в розыск, однако к тому моменту уже покинул Перу.

Еще в 2013 году политик получил гражданство США.


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