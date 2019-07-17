Конгресс принял резолюцию против "расистских высказываний" Трампа

Демократов, в стане которых до этого были разногласия, высказывания Трампа только объединили.

Палата представителей США приняла в среду резолюцию с осуждением "расистских высказываний" президента Дональда Трампа в адрес членов конгресса, сообщает РИА Новости.

За проголосовали 240 парламентариев, против – 187. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

- Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей, - сказано в резолюции.

Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США, которые приехали из стран, правительства которых являются "полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством".

После этого члены Демократической партии США обрушились на Трампа с критикой.

В своем сообщении Трамп не уточнил, к кому были обращены его высказывания, однако на них практически сразу отреагировали отстаивающие права мигрантов члены конгресса, среди которых Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб и Ильхан Омар. Все они заявили в Twitter, что "страна, откуда они приехали, и страна, которой они присягнули - США".

Демократов, в стане которых до этого были разногласия, высказывания Трампа только объединили.

С критикой в адрес президента США высказались и другие члены Демпартии. Так, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что США являются также страной тех, кого раскритиковал Трамп, а кандидат в президенты США Берни Сандерс назвал Трампа "расистом" и призвал объединиться, чтобы добиться равенства для всех.

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