Цукерберг планирует купить Калининградскую область

Мы создадим новое уникальное государство, которое сможет стать научной и культурной цитаделью и построить новое будущее для всей планеты.

Калининградская область России – уникальный регион, который отделен от остальной части страны и находится в самом центре Европы. Возможно, именно это стало причиной внимания к региону со стороны одного из самых успешных бизнесменов современности и богатейших людей планеты, передает электронная газета "Век".

Американский миллиардер, крупный IT-бизнесмен и основатель самой крупной в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг захотел купить у России Калининградскую область, чтобы создать на ее территории уникальное научное государство.

Такое заявление Цукерберг сделал во время своего выступления перед студентами Индийского технологического университета в Дели. По словам основателя Facebook, он искренне верит в будущее торжество науки и рассчитывает, что уже в скором времени будут побеждены все известные болезни и даже голод в глобальном масштабе.

Как признался бизнесмен, сегодня его коллеги занимаются разработкой искусственного интеллекта, созданием вакцины вечной жизни и колонизацией планеты Марс. Кроме всего прочего, он рассказал индийским студентам о российской земле – Калининградской области, - которая сегодня существует как бы сама по себе в окружении стран Европы.

При этом, отмечает Цукерберг, вклад этой территории в мировую науку является неоценимым, поскольку страна подарила человечеству таких великих людей, как сказочник Амадей Гофман, физик-ядерщик Рудольф Позе, математик Карл Нейман и философ Иммануил Кант.

- Мне тут сказали, что сейчас Российская Федерация столкнулась с серьезными экономическими трудностями. Узнав об этом, я решил написать через сеть микроблогов Twitter своему другу Дмитрию Медведеву, с которым ранее встречался в Москве. Я попрошу его рассмотреть возможность продать мне эту территорию. На ней мы создадим новое уникальное государство, которое сможет стать научной и культурной цитаделью и построить новое будущее для всей планеты, - приводит пресса слова Цукерберга.

Пользователи соцсетей не смогли не отметить пламенную речь богача.

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