Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к китайской дораме
Потрясающая мелодичность этой песни окутывает с ног до головы.
Фото : Instagram17 июля 2019, 12:01
Димаш Кудайберген выпустил новый долгожданный релиз песни Couldn't Leave (Не мог уйти), которая стала саундтреком к китайской дораме, передает Zakon.kz.
Релиз он ранее анонсировал в своем Instagram.
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Потрясающая мелодичность этой песни окутывает с ног до головы, восхитительное исполнение заставляет вздрагивать сердце. Эта песня, безусловно, достойна встать в ряд самых популярных мелодий в мировой поп-индустрии.
Клип на песню пока не отснят, но российский канал Эхо Петербурга предложил свою версию, подобрав кадры о празднике мексиканцев "День мертвых".
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