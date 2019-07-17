Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к китайской дораме

Потрясающая мелодичность этой песни окутывает с ног до головы.

Димаш Кудайберген выпустил новый долгожданный релиз песни Couldn't Leave (Не мог уйти), которая стала саундтреком к китайской дораме, передает Zakon.kz.

Релиз он ранее анонсировал в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Сегодня выйдет мой саундтрек к сериалу. Публикация от Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) 16 Июл 2019 в 6:28 PDT

Потрясающая мелодичность этой песни окутывает с ног до головы, восхитительное исполнение заставляет вздрагивать сердце. Эта песня, безусловно, достойна встать в ряд самых популярных мелодий в мировой поп-индустрии.

Клип на песню пока не отснят, но российский канал Эхо Петербурга предложил свою версию, подобрав кадры о празднике мексиканцев "День мертвых".

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