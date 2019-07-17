Спецоперация прошла в Алматы. Полицейские изъяли гранату, пистолет и нож

Задержанные ранее судимы за изнасилование, мошенничество, подделку документов, мошенничество, хранение и сбыт огнестрельного оружия, разбойное нападение, нанесение человеку тяжких телесных повреждений.

В Алматы полицейские изъяли гранату, пистолет и нож в ходе специальных мероприятий, передает Zakon.kz.

16 июля в Сети появилось фото очевидцев с задержанием спецслужбами людей на улице. Происходило это в районе пересечения пр. Райымбека и ул. Яссауи. В полиции Алматы прокомментировали данный факт.

Так, в пресс-службе ДП Алматы сообщили, что Следственным управлением расследуется уголовное дело, зарегистрированное в ЕРДР по ст. 287 ч.3 УК РК - Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

- В ходе досудебного расследования установлены лица, которые, согласно оперативной информации, на территории Алматы занимаются незаконным хранением и сбытом огнестрельного оружия. В результате спецоперации, проведенной накануне, задержаны четверо жителей Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей, в возрасте от 32 до 35 лет, ранее судимые за изнасилование, мошенничество, подделку документов, мошенничество, хранение и сбыт огнестрельного оружия, разбойное нападение, нанесение человеку тяжких телесных повреждений со смертельным исходом и присвоение вверенного чужого имущества. В их отношении минувшим днем проведены санкционированные следственным судом обыски, по результатам чего из незаконного оборота изъято граната РГД-5, пистолет, 4 патрона к нему и нож. По изъятым вещественным доказательствам назначены баллистические и дактилоскопические экспертизы, - сообщили в Департаменте полиции города Алматы.

Задержанные взяты под стражу. В настоящее время продолжается комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление преступных эпизодов с участием вышеуказанных подозреваемых.

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