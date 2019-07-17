Утверждены положение и состав Нацсовета при Президенте РК

12 июня 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

Объявлен состав Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Указ Президента об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан размещен на сайте Акорды.

В порядке реализации предвыборной программы подписал Указ о создании Национального совета общественного доверия. Надеюсь, члены Нацсовета, известные общественные деятели, внесут вклад в модернизацию нашей страны, что является самой актуальной задачей. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 17 июля 2019 г.

Положение о Национальном совете общественного доверия при Президенте Республики Казахстан

1. Общие положения

1. Национальный совет общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (далее – Национальный совет) является консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан.

2. Основной целью деятельности Национального совета является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества.

3. Национальный совет руководствуется в своей деятельности Конституцией, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим положением.

2. Основные задачи Национального совета

4. Основными задачами Национального совета являются:

проведение общественной экспертизы проектов концепций, государственных программ и нормативных правовых актов;

рассмотрение значимых стратегических проблем с учетом мнения общественности и гражданского общества;

обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов;

осуществление иной деятельности в рамках своей компетенции, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

3. Состав Национального совета

5. Национальный совет состоит из председателя Национального совета, его заместителя, членов и секретаря.

6. Председателем Национального совета (далее – Председатель) является Президент Республики Казахстан.

7. Председатель:

осуществляет общее руководство деятельностью Национального совета;

определяет место и время проведения заседаний Национального совета;

дает поручения заместителю председателя, членам и секретарю Национального совета.

8. Состав Национального совета формируется из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей политических партий, неправительственного сектора.

Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан, Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана входят в состав Национального совета по должности.

По решению Председателя в Национальный совет могут быть включены представители общественных советов республиканского и местного уровней, а также иные лица.

9. Решениями Национального совета могут создаваться рабочие группы по отдельным сферам развития общества.

Рабочие группы формируются из состава Национального совета.

10. Члены Национального совета вправе:

вносить предложения по плану работы Национального совета, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов;

участвовать в подготовке материалов к заседаниям Национального совета, проектов его решений;

принимать участие в обсуждении и разъяснении вопросов в обществе, рассматриваемых на заседании Национального совета.

Члены Национального совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

Члены Национального совета имеют подписанные Главой государства удостоверения члена Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

11. Секретарь Национального совета:

обеспечивает разработку проекта плана работы Национального совета;

формирует проект повестки дня его заседаний;

организует подготовку материалов к заседаниям Национального совета, а также проектов протокольных решений;

оповещает членов Национального совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Национального совета, своевременно обеспечивает их необходимыми материалами;

привлекает в установленном порядке для осуществления отдельных видов работ экспертов, ученых и специалистов;

проводит выездные консультативные совещания в регионах;

осуществляет иные полномочия по поручениям Председателя.

4. Организация деятельности Национального совета

12. Заседания Национального совета проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в год.

Заседания Национального совета подразделяются на общие пленарные и тематические.

Заседание Национального совета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа его членов.

13. Решения Национального совета принимаются на заседании путем голосования большинством голосов от общего числа его членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов участников заседания голос Председателя является решающим.

Председатель по своему усмотрению вправе устанавливать по отдельным вопросам иной порядок принятия решений.

14. Решения Национального совета оформляются протоколом, который подписывает Председатель.

15. Государственные органы, а также общественные объединения, получившие рекомендации Национального совета, рассматривают их и уведомляют Национальный совет о принятых решениях в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

16. Обсуждаемые Национальным советом актуальные вопросы государственной политики и принятые на заседаниях Национального совета решения доводятся до сведения общественности через средства массовой информации, а также размещаются в сети Интернет.

17. На заседания Национального совета по решению Председателя могут приглашаться должностные лица, не являющиеся членами Национального совета, а также представители общественных организаций, средств массовой информации.

5. Обеспечение деятельности Национального совета

18. Рабочим органом Национального совета является соответствующее структурное подразделение Администрации Президента Республики Казахстан.

19. Рабочий орган Национального совета:

осуществляет информационно-аналитическое обеспечение деятельности Национального совета;

запрашивает и получает от государственных органов и организаций информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения возложенных задач;

осуществляет координацию деятельности рабочих групп;

осуществляет контроль за ходом выполнения принятых Национальным советом решений;

осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности Национального совета.

12 июня 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

- В совет войдут представители всего общества, включая молодежь. Первое совещание национального совета общественного доверия будет проведено в августе этого года, – сказал Президент.

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