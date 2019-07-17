Министр Аймагамбетов объяснил процедуру назначения ректоров нацуниверситетов

В Минобразовании только приступили к разработке, однако пообещали заранее ознакомить всех о механизмах назначения и требованиям к будущим ректорам.

Поручение президента по изменению процедуры назначения ректоров в Национальных университетах позволит сделать этот процесс более объективным и конкурентным, сказал министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Глава государства сегодня такое поручение дал. Мы начинаем работу по данному поручению. В ближайшее время соответствующие нормативно-правовые акты будут подготовлены. Там были озвучены две основные идеи. Теперь назначение должно быть на конкурсной основе. То есть конкурс - это конкуренция, конкуренция идеи, конкуренция программ. Это очень хорошо. Второй этап - это то, что это решение будет через постановление правительства. Выборы этих ректоров будут прозрачными, объективными и конкурентными, - сказал Аймагамбетов.

Он добавил, что на сегодняшний день в министерстве только начали работу в этом направлении, соответственно более подробно о механизмах, как будут назначаться и другие моменты будут разъяснены обществу.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что отменяет старую систему назначения ректоров национальных университетов. Теперь ректоры будут назначаться постановлением правительства на конкурсной основе.

До 2016 года в Казахстане ректоров нацвузов назначал министр образования. С 2016 года должность ректора нацуниверситета стала выборной. Конкурсный отбор проходит открыто, с участием наблюдательного совета университета. Кандидаты на должность ректора должны представить программу развития университета и полностью соответствовать основным требованиям отбора. Далее наблюдательный совет, в случае одобрения, направляет свое решение в Республиканскую конкурсную комиссию. Количество кандидатов на должность ректора, одобренных наблюдательным советом, должно быть не менее трех.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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