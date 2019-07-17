Аймагамбетов о поступлении в школу с 6 лет: Ничего нового в этом нет

Также министр заверил, что каких-либо норм по оплате штрафов за отсутствие детей в школе с 6-лет не будет.

Норма по поступлению в школу с 6 лет была и ранее, поэтому никаких новшеств в этом нет, сказал на брифинге в службе центральных коммуникаций министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Обращение омбудсмена я прочитал в новостях, мы официально эту информацию посмотрим и в установленном порядке дадим ответ. В целом, министерство давало пояснения. Эта норма три года назад была принята, введена в закон, она не новая. Что касается того, что якобы будут штрафовать, я не могу подтвердить такие данные, именно штрафов за то, что дети не будут приходить в школу с шести лет, таких штрафов у нас нет, - сообщил Аймагамбетов.

По его данным, еще в 2014 году в первые классы пришли по всей стране 320 тыс. школьников первоклашек, из которых 60% были шестилетнего возраста. В прошлом году количество шестилетних детей в первом классе увеличилась до 89% детей.

- По данным ЮНЕСКО, в 134 стран мира садятся за парты в возрасте 6 лет. Поэтому ничего нового в этом нет. Подавляющее большинство детей в этом возрасте идут в школу. Конечно, есть индивидуальные особенности детей, их мы тоже не должны забывать. Но принятые изменения в закон эти изменения вступили в силу, и поэтому нам нужно работать в рамках правового поля, - объяснил министр.

Ранее уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров направил в адрес Министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова обращение в связи с введением в Казахстане с 1 января 2019 года порядка приема детей с шестилетнего возраста в общеобразовательные школы, который вызвал оживленную дискуссию в обществе.

По мнению омбудсмена, практическая реализация данного новшества требует серьезного осмысления в том числе потому, что его невыполнение согласно статье 127 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях влечет за собой наказание – от штрафа до административного ареста.

Анализ обращений показывает, что введение новой нормы явилось для многих граждан форсмажорным обстоятельством, так как вступлению ее в силу не предшествовало необходимое информационно-подготовительное и практическое сопровождение, несмотря на то, что она была законодательно предусмотрена еще в апреле 2016 года.

Немалая часть родителей обоснованно считают, что шестилетний ребенок психологически и физиологически не готов к учебной нагрузке без соответствующей подготовки.

В резюме своего обращения омбудсмен предложил уполномоченному органу всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию, с целью принятия адекватных мер, которые помогли бы избежать возможные негативные последствия при реализации в целом позитивной инициативы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!