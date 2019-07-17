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Смогут ли ученики Арыси пойти в свои школы 1 сентября

Большая часть организаций образования не сильно пострадала при ЧП в городе.

Фото : YouTube17 июля 2019, 17:51

К новому учебному году все организации образования Арыси смогут быть готовы и принять своих воспитанников, несмотря на произошедшее ЧП, сообщил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

- К 1 сентября, мы считаем, что все организации образования в городе на начало нового учебного года будут готовы. Переживать не стоит. Работы идут очень быстро. Мы там бываем, видим, насколько там большой прогресс в части ремонта. Мы там еженедельно бываем. Если бы вы там были, то увидели бы, что по большинству организаций образования ущерб не такой большой. В целом вся работа будет завершена, - сообщил Аймагамбетов.

24 июня на территории военной части Арыси Туркестанской области раздался взрыв на складе боеприпасов. По информации заместителя министра внутренних дел РК Юрия Ильина, там хранились системы залпового огня. В результате взрывов, которые продолжались более десяти часов, пострадало около 90% жилого массива города.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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