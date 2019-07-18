Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Луганской и Донецкой областей

Ранее на получение российского гражданства в упрощенном порядке могли рассчитывать только украинцы, проживающие в Донбассе.

Президент России Владимир Путин увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

В соответствии с документом, на получение гражданства в упрощенном порядке, смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", но и жители этих областей в целом.

Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. В том документе отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права. После этого на территориях республик Донбасса были открыты пункты приема документов на получение российских паспортов. Первые паспорта, оформленные по новым правилам, 14 июня были вручены на пунктах выдачи в Ростовской области.

20 июня глава государства во время прямой линии пообещал максимально либерализовать для граждан Украины процесс получения российского гражданства. Он напомнил, что подписанный в конце апреля указ и ряд других нормативных актов позволяют гражданам Украины, находящимся на территории России, в упрощенном порядке получать гражданство РФ. При этом Путин признал, что есть проблемы, связанные с тем, что от граждан Украины требуют документы, которые они могут получить только в Украине.

Президент обещал посмотреть, какие нужно внести коррективы в нормативную базу, чтобы вопрос решался по сути, а "не по бумажкам, которые невозможно исполнить". Позднее он дал поручение МВД России подготовить предложения по предоставлению дополнительных преференций гражданам Украины, желающим получить российское гражданство.

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