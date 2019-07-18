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Смертельный вирус достиг международного масштаба

ВОЗ трижды отказывалась рекомендовать ООН сделать соответствующее заявление.

Фото : Pixabay18 июля 2019, 01:21

Вспышка вируса Эбола признана чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Lenta.ru.

Эта классификация была присвоена лихорадке после того, как в течение недели она распространилась в Гоме (Конго) - городе с населением два миллиона человек на границе с Руандой. По данным издания, ВОЗ трижды отказывалась рекомендовать ООН сделать соответствующее заявление.

- Хотя риск регионального распространения остается высоким, за пределами региона он достаточно низок, - подчеркнул Гебрейесус.

Отмечается, что такая классификация служит призывом к международному сообществу для активизации финансовой и технической поддержки.

Ранее чрезвычайные ситуации объявлялись в связи со вспышкой Эболы в 2014-2016 годах в западной Африке, появлением вируса Зика в Северной и Южной Америке, пандемией свиного гриппа и ликвидацией полиомиелита.

Лихорадка Эбола - редкое заболевание, лекарства от которого нет. Крупная эпидемия болезни произошла в 2014 году в Западной Африке, случаи заражения также фиксировались в США и Испании. Жертвами эпидемии, утихшей к декабрю 2015 года, стали не менее 11 тысяч человек.


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