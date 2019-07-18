"Канело" сделал заявление по бою с Головкиным
Спортсмены должны были встретиться в сентябре.
Фото : eurosport18 июля 2019, 08:12
Мексиканский боксер Сауль Альварес (52-1-2, 34 КО) прокомментировал решение своей команды отказаться от боя в сентябре, сообщает Sports.kz.
— Как для мексиканца, это большая ответственность и честь представлять свою страну в мае и сентябре — это мои даты. Однако, как чемпион мира в нескольких весовых категориях, я также несу ответственность за проведение захватывающих и конкурентных боев. Именно поэтому Golden Boy и моя команда решили отложить дату — это правильно по отношению к моим фанатам. Мы хотим продвигать лучший бой с лучшим из возможных соперников, — заявил "Канело".
Изначально планировалось, что 14 сентября Сауль Альварес может провести третий бой с казахстанским боксером Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО). На третий поединок котировки букмекерской конторы Париматч таковы: победа "Канело" — 1.70, победа Головкина — 2.15, ничья — 25. Первый бой закончился скандальной ничьей, а во втором судьи отдали победу Альваресу решением большинства голосов.
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